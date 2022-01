Pleszew. Wiemy, ilu mieszkańców gminy zaszczepiło się przeciwko COVID-19? Gołuchów i Dobrzyca gonią Pleszew

Szczepienia przeciw COVID-19 w powiecie pleszewskim

Z wielką niecierpliwością każdy z nas czeka na koniec pandemii oraz powrót do normalności. Taką szansę dają nam szczepionki przeciw COVID-19. Dlatego w całym kraju trwa proces szczepienia Polaków. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w powiecie pleszewskim.

Program szczepień przeciw koranawirusowi SARS-CoV-2 daje nadzieję na powrót do normalności. Aby wygaszenie epidemii stało się realne, próg odporności zbiorowej musi osiągnąć wartość około 70 proc. Oznacza to, że w przypadku Polski odporność na koronawrusa powinno mieć przynajmniej 26,8 mln osób. Łączna liczba dawek szczepionki wykorzystanych w Polsce od początku epidemii koronawirusa wynosi 47488217. Liczba szczepień wykonanych w kraju 5 stycznia wynosi dokładnie 320544. Oznacza to, że odsetek zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa wynosi w Polsce 56,69 proc. W pełni zaszczepieni stanowią 48,25 proc. całego społeczeństwa.