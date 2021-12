Pleszew. W grupie siła! Pleszew dołączył do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej!

Pleszew dołączył do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Pleszew już od 2014 roku starał się o wstąpienie do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Po długich rozmowach na różnych szczeblach udało się przekonać wszystkich do tego pomysłu. Teraz Miasto i Gmina Pleszew formalnie przystąpiło do Stowarzyszenia i otrzyma jeszcze szerszy dostęp do unijnych pieniędzy. W poniedziałek, 20 grudnia podczas Walnego Zebrania odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia do Aglomeracji Miasta i Gminy Pleszew. Wynik mógł być tylko jeden!

- To świetna wiadomość, że nasze stowarzyszenie i aglomeracja się rozwijają. Razem możemy więcej! - podkreśla Krystian Kinastowski prezydent Kalisza.

Podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska prof. Paweł Churski z UAM Poznań przedstawił również diagnozę społeczno-gospodarczo-przestrzenną. Wskazał mocne strony naszego regionu i obszary, które szczególnie musimy rozwinąć.