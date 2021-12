Pleszew. Uwolnią chodniki od samochodów i zwężą ulice w centrum miasta?

Wśród proponowanych przez autorów studium transportowego rozwiązań jest m.in. uwolnienie chodników od zaparkowanych samochodów. Dotyczy to m.in. ulicy Poznańskiej i Kaliskiej.

- Wychodzimy z jednego założenia, że samochody nie powinny parkować na chodnikach. Chodnik powinien służyć pieszemu. Należy ucywilizować ulice w centrum miasta i dążyć do tego, aby samochody parkowały równolegle, bo zajmują wówczas o wiele mniej miejsca w przekroju ulicy - zaznaczają autorzy i podkreślają, że takie rozwiązania wprowadzono w pewnej części już na ulicy Sienkiewicza poprzez stworzenie zatok do parkowania i nasadzenia drzew oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jak tłumaczyli autorzy studium, takie rozwiązania w dużym zakresie spowodują znaczne podniesienie bezpieczeństwa dla rowerzystów i pieszych.