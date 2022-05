Pleszew. To już ostatni etap remontu pleszewskiej Trójki. Do szkoły wróci Izba Pamięci!

To już ostatni etap remontu pleszewskiej Trójki

To już trzeci etap remontu budynku pleszewskiej "Trójki", któremu za rok stuknie równo sześćdziesiąt lat. W I etapie zostały odnowione i wyposażone pomieszczenia na I piętrze, co kosztowało ponad 1 000 000 złotych. W drugim etapie odnowiono pomieszczenia na parterze, co kosztowało gminę Pleszew 890 000 zł.

Teraz przyszedł czas na piwnice, gdzie zlokalizowana jest stołówka i szatnia. To tam, po remoncie staną szafki dla najmłodszych uczniów. Projekt przewiduje również utworzenie specjalnej strefy wypoczynku, gdzie znajdą się stoliczki i pufy. Szkoła odzyska również Izbę Pamięci, która poświęcona będzie patronowi placówki - Powstańcom Wielkopolskim. To właśnie znajdą swoje miejsce stare, zdjęcia, dokumenty, repliki powstańczych mundurów oraz szkolny sztandar.