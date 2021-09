Pleszew. Stand up. Damian "Viking" Usewicz i Michał Pałubski rozbawili publiczność do łez. Śmiechu było co niemiara!

Stand up. Damian "Viking" Usewicz i Michał Pałubski w Pleszewie

Występujący żartowali dosłownie ze wszystkiego, nigdy nie wiadomo było czego można się spodziewać. Przez ponad dwie godziny nie można było przestać się chichrać, zaczynały boleć policzki i brzuch. Codzienne trudy i nudę zamieniono w żarty, mając przy tym niezły ubaw. W tych kilku zdaniach można opisać to, co wydarzyło się podczas wieczoru ze Stand up-em w wykonaniu Damiana "Vikinga" Usewicza i Michała Pałubskiego.

„Życie 3.0” - Damian „Viking” Usewicz

Szczeciński komik który swoimi żartami nie odpuszcza ani sobie ani swoim bliskim ani nikomu innemu!

Na scenie komediowej od ponad 10 lat. W swoich występach nieszablonowo porusza tematy z życia wzięte okraszając je czarnym humorem i mnóstwem dystansu do siebie.

Widziany na Ryjku, w Comedy Central a także na platformach WOW i Playerze. Dostał się do finałów PAKI ale tam go nie widziano bo…COVID!

Z programu "Życie 3.0" dowiecie się, co sprawia, że jesteśmy tym kim jesteśmy, dlaczego warto być uprzejmym, jak karał go ojciec i czemu Viking nie cierpi Dworca w Gliwicach oraz dlaczego mały pęcherz w dużym ciele to nienajlepszy zestaw.