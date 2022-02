Pleszew. Sąd zdecydował. 16-latek odpowie jak dorosły

Podwójne zabójstwo w Pleszewie. 16-latek odpowie jak dorosły

15 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wobec pięciu zatrzymanych podejrzanych o dokonanie podwójnego zabójstwa zastosował trzymiesięczny areszt. Szósty - 16-latek - został skierowany na trzy miesiące do izolacji w ośrodku dla nieletnich. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu, by chłopak odpowiadał w procesie karnym jak osoba dorosła.

Decyzja w tej kwestii zapadła w Sądzie Rejonowym w Pleszewie. Po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez prokuratora Wydział Rodzinny i Nieletnich wyraził zgodę na odpowiadanie przez 16-letniego podejrzanego w ramach toczącego się procesu karnego jak dorosły.