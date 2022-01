Pleszew. Rekordowa liczba donosów na policję. Kierowcy przesyłają nagrania z kamerek samochodowych

Rekord donosów na policję. Kierowcy przesyłają nagrania

Kamerę samochodową można kupić już za około 100 złotych. Ceny lepszych modeli mogą być o kilkuset złotych droższe. Nie zniechęca to kierowców, którzy montuje takie urządzenia w swoich samochodach. Pomaga to wyjaśnić okoliczności wypadku czy kolizji, gdy już do niej dojdzie i jednoznacznie wskazać sprawcę takiego zdarzenia. Taka kamera samochodowa pracuje cały czas podczas jazdy i nagrywa także wykroczenia drogowe popełniane przez pozostałych kierowców. Właśnie takie nagrania wysyłane są na policję.