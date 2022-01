30. Finał WOŚP. Co będzie działo się w Pleszewie i powiecie pleszewskim? Oto niedzielny rozkład jazdy

30. Finał WOŚP. Co będzie działo się w Pleszewie?

Pleszew to jedno z nielicznych miast, które z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra od samego początku. Z okazji 30. Finału przez cały styczeń w mieście odbywały się wydarzenia związane z WOŚP. Ich kulminacja nastąpi w niedzielę. Oczywiście od rana do godziny 20 na ulicach kwestować będą wolontariusze. W Parku Wodnym Planty odbędzie się VII bieg "Policz się z cukrzycą". W programie również terenowa gra miejska WOŚPgo, przejazdy kolejką wąskotorową czy maraton Rogal Team dla orkiestry Jurka Owsiaka. Na boisku przy ZSP nr 2 zaplanowano zajęcia dla najmłodszych. W bibliotece będą przeprowadzane bezpłatne konsultacje medyczne. Swój finał znajdzie akcje pod hasłem Orkiestrowy Bookcrossing. Dzień wcześniej książnica zaprasza na WOŚP-owe kino z Pawłem Sarbinowskim. Sobota to również turniej z Akademią Piłkarską Reissa Pleszew.