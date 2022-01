"30 lat WOŚP w Pleszewie". Wstawę już od 3 stycznia będziemy mogli obejrzeć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

"30 lat WOŚP w Pleszewie"

Zdjęcia, koszulki, gadżety, relacje prasowe, dokumenty i wiele innych rzeczy znajdzie się na wystawie "30 lat WOŚP w Pleszewie", którą od 3 stycznia do 1 lutego 2022 roku będzie można oglądać w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. - Jest wiele ciekawych rzeczy dotyczących samego finału, imprez towarzyszących, takich jak bieg "Policz się z cukrzycą", ale również odnoszących się do szerokiej działalności Fundacji. Nie zabraknie więc odniesień do Przystanku Woodstock czy Pokojowego Patrolu - opowiada Agnieszka Matuszak, która była wolontariuszką podczas pierwszego finału, a dziś jest jedną z osób przygotowujących wystawę.

- W 1993 roku wszystko odbyło się bardzo spontanicznie. Nie mieliśmy identyfikatorów, musieliśmy tłumaczyć na co zbieramy pieniądze, ale już wtedy ludzie podchodzili do nas bardzo życzliwie. Dzień po finale wrzuciliśmy pieniądze do plecaka i pociągiem pojechaliśmy do Warszawy. W Fundacji zostaliśmy bardzo mile przyjęci. Inicjatorem tej pierwszej zbiórki w Pleszewie był Adam Tomaszewski - wspomina. Tematem pierwszego finału były wrodzone choroby serca u dzieci.