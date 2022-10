Pleszew. Razem dla zdrowia i życia! 5,5 tys. uczniów wzięło udział w wyjątkowej akcji

W piątek, 7 października 2022 roku, w Pleszewie po raz drugi odbyła się akcja z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Tysiące dzieci w centrum miasta oraz w szkołach i przedszkolach uczyło się ratować ludzkie życie!

- Wielu ludzi przyznaje, że nie wie jak udzielić pierwszej pomocy. Takie akcje jak ta dzisiejsza są po to, aby uświadomić społeczeństwo, pokazać nie można się bać, trzeba reagować i pomagać. Dlatego przez cały rok chodzimy do szkół czy przedszkoli. Gdy dochodzi do zatrzymania krążenia, czas ma kluczowe znaczenie. Po 4 minutach mózg umiera nieodwracalnie. Jak pomóc? Trzy podstawowe rzeczy. Sprawdź, zadzwoń, uciskaj. Sprawdź, czy dana osoba oddycha. Jeśli nie, zadzwoń po zespół ratownictwa medycznego i uciskaj klatkę piersiową. Nie bój się! Widzisz nieprzytomną, nieoddychającą osobę, podejmuj czynności ratujące życie