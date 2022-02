Pleszew pomaga ludności ukraińskiej. Mieszkańcy dostarczają żywność i inne potrzebne rzeczy

Pleszew pomaga ludności ukraińskiej. Mieszkańcy dostarczają żywność i inne rzeczy

Przekazane dary trafią na Ukrainę za pośrednictwem Konrada Świderskiego z pleszewskiego oddziału Fundacji Bread of Life i sióstr dominikanek.

- Kochani! Bardzo Wam dziękujemy za Wasze wielkie serca. Część darów jeszcze dziś wyruszy w drogę. Kolejne trafiły do rodziny z Ukrainy, która schroniła się na naszym terenie przed piekłem wojny. Wkrótce przekażemy informacje o konkretnych potrzebach osób z Ukrainy, z którymi mamy kontakt - podkreślają pracownicy pleszewskiej biblioteki.

Angażuje się coraz więcej osób

Każdy, kto chciałby przekazać dary może kontaktować się z Konradem Świderskim lub siostrami z Broniszewic. W zbiórce pomaga również m.in. młodzież z Kabaretu "Byle do przerwy" czy osoby prywatne, jak Magdalena i Paweł Konieczni z Brzezia (ul. Dębowa 2). -U nas rolę magazynu pełni chwilowo warsztat dziadka. Tak jak przypuszczaliśmy można liczyć na mieszkańców naszej, jak i okolicznych miejscowości. Kto jeszcze do nas nie dotarł, a zamierza, to zapraszamy. Miejsca wystarczy na wszystkie artykuły dla naszych braci z Ukrainy - podkreślają