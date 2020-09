Pleszew najtańszym miastem powiatowym w południowej Wielkopolsce według „Rankingu wydatków mieszkańców na usługi komunalne w 2020 roku"

Jak informuje zespół doradczy Curulis, ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

Najtańszym miastem powiatowym w Polsce, podobnie jak w roku 2019, był w ubiegłym roku Zambrów, gdzie wydatki przeciętnej czteroosobowej rodziny na wydatki komunalne wyniosły 1611 zł.

W Pleszewie jest to to kwota 2.989,76 zł na rodzinę, co plasuje miasto na 88 miejscu w Polsce i czyni najtańszym w porównaniu z sąsiednimi miastami powiatowymi.

Jak na swoim fanpage'u podkreśla burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak, jesteśmy tańsi od Jarocina (104 miejsce), Ostrowa Wlkp. (116), Kępna (151), Krotoszyna (154), Ostrzeszowa (237) czy Kalisza (239).