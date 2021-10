Pleszew. Lasy toną w śmieciach. Jest coraz gorzej! Piotr Fehler

To prawdziwa plaga. Polskie lasy toną w śmieciach i jeśli nie weźmiemy się w garść, to nie będzie sposobu, by to zatrzymać. Nie pomagają akcje, upomnienia, mandaty. Nic. Leśnicy co roku wywożą tony zanieczyszczeń.