Pleszew. Krajobraz po trąbie powietrznej. Wichura połamała setki drzew w naszych lasach

Wichura połamała setki drzew

Ze wstępnych ustaleń wynika, że najbardziej ucierpiały Nadleśnictwa Krotoszyn, Jarocin, Grodziec, Turek i Konstantynowo, gdzie objętość uszkodzonych drzew w każdym z nich sięga ponad 10 tysięcy m3. Wiatr poruszał się korytarzami, a podmuchy były wystarczająco silne, by zrywać dachy. Widać to również po drzewach, z których wiele połamało się, nie wytrzymując naprężenia powodowanego przez wichurę. W takich miejscach doszło do kompletnego spustoszenia lasu, to już nie są pojedyncze wywrócone drzewa, ale całe powierzchnie wiatrołomów i wiatrowałów.