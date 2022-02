Gmina Dobrzyca. Kolejna doba działań za strażakami. Silny wiatr nie ułatwiał zadania

Kolejna doba działań za strażakami. W sobotę, 19 lutego 2022 roku, silny wiatr nie ułatwiał im pracy, wręcz przeciwnie, dokładał kolejne zadania.

- Działaliśmy nieprzerwalnie od pierwszego alarmu, czyli od godziny 8 do 20.30. Niestety z powodu wichury zanotowaliśmy duży wzrost zdarzeń. Do działań zostały skierowane wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Dobrzyca. Dodatkowo ponownie poprosiliśmy o pomoc Ochotniczą Straż Pożarną z Koźmina Wielkopolskiego, która po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i przybyła z pomocą wraz z druhami z OSP Czarny Sad. Serdecznie za to dziękujemy. Przed nami jeszcze spory pracy, ale już teraz dziękujemy wszystkim za jakąkolwiek pomoc podczas tej tragedii - podkreślają druhowie z OSP Dobrzyca.