Pleszew. Już ponad milion złotych przeznaczono na dofinansowanie do wymiany pieców

W 2020 roku na realizację programu przeznaczono już pół miliona złotych, a - jak zapewnia burmistrz - ta kwota na pewno zostanie podniesiona. Potrzebna jest do tego zgoda radnych miejskich, która za każdym razem jest pozytywna. W końcu poprawa jakości powietrza to nasze wspólne dobro. Warto dodać, że na początku w budżecie zarezerwowano na wymianę pieców 150 tys. zł. Szybko jednak okazało się, że zainteresowanie programem jest znacznie większe. Pieniądze zawsze otrzymują wszyscy wnioskodawcy, którzy spełnią warunki dofinansowania.

- Cieszy fakt, że ponad 1,6 mln zł "zostało" w Pleszewie - mieszkańcy korzystali z usług pleszewskich firm - podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak.

Rzeczywiście, aż 156 umów zrealizowanych w ramach programu było realizowane przez pleszewskich producentów. Te inwestycje, sumując kwotę dotacji przyznanej wnioskodawcom oraz ich wkład własny, kosztowały właśnie wspomniane 1,6 mln zł.

Przypomnijmy, że nabór wniosków do programu Kociołek, po zmianach, odbywa się do października. Miejska dotacja to nawet 50% kwalifikowanych kosztów związanych z wymianą pieca, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Oczywiście, jeśli korzystamy z dotacji, jesteśmy zobowiązani do udokumentowania przeprowadzonej wymiany. Należy nie tylko przedstawić wszystkie faktury, ale także zdjęcia wykonane przed i po wymianie.

Wiadomo, że do 2024 roku w Mieście i Gminie Pleszew konieczna jest wymiana ponad 1300 pieców. Właścicieli zobowiązuje do tego uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Inwentaryzacją źródeł ciepła w Mieście i Gminie Pleszew zajmuje się straż miejska.