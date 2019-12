Oszukują na BLIK-a! Pleszewska policja ostrzega!

Co to jest BLIK? BLIK to polski system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz wykonywanie błyskawicznych przelewów międzybankowych z kodem. Ofiara chcąc pomóc w potrzebie znajomemu, wysyła mu wygenerowany przez swój bank numer BLIK. W tej samej chwili przestępca czeka przy dowolnym bankomacie na numer BLIK od ofiary i natychmiast po jego otrzymaniu wypłaca gotówkę. Odbiorca pieniędzy jest całkowicie anonimowy, gdyż znany jest wyłącznie numer wypłaty nie zaś numer konta, banku czy dane odbiorcy.

Drugi raz ten sam numer

Na tym jednak nie koniec. Bardzo często przestępcy udają, że ten numer nie zadziałał i proszą ofiarę o ponowne wysłanie nowego numeru. Ponadto jeśli ktoś nie korzystał z takiej formy płatności, przestępcy instruują ofiarę krok po kroku jak ma postąpić by móc ten numer z systemu bankowego otrzymać.

Jak się bronić

Policjanci apelują by NIKOMU nie wysyłać numerów BLIK, a jeśli już rzeczywiście chcemy komuś pomóc w taki sposób, to wcześniej telefonicznie należy skontaktować się ze znajomym i upewnić się czy to naprawdę on prosi nas o pożyczkę.