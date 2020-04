Odwołane uroczystości, oferta ograniczona do dań na wynos i straty finansowe. Tak wygląda rzeczywistość restauracji w dobie koronawirusa

Epidemia bardzo mocno uderzyła w biznes. W trudnej sytuacji znalazły się m.in. bary, kawiarnie czy restauracje. O tym, jak wygląda życie branży gastronomicznej w nowej rzeczywistości postanowiliśmy porozmawiać ze Sławomirem Reimannem, menadżerem Restauracji Bax, która natychmiastowo dostosowała się do rządowych obostrzeń. Lokal świadczy jedynie usługi cateringowe.

- Wprowadziliśmy specjalną ofertę na okres świąteczny. Oferta jest naprawdę świetna i już mamy sporo zamówień. Liczymy iż catering przyjmie się w naszej Restauracji na dłużej, niż tylko w okresach świątecznych. Wiemy, że ludzie nie mają świadomości, iż można u nas zamówić obiad z dostawą do domu, bo do tej pory większość naszych klientów gościła stacjonarnie, ale tak jak już powiedziałem wcześniej – liczymy, że to się zmieni – opowiada Sławomir Reimann. Restauracja zaopatruje się w towar na bieżąco, dzięki czemu nie musi się zastanawiać, co zrobić z nagromadzonym wcześniej jedzeniem. - Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dotychczasowymi dostawcami i w momencie, w którym zaistnieje taka potrzeba, towar zostanie do nas dostarczony. Oczywiście wprowadziliśmy specjalne procedury w celu uniknięcia zarażenia – opowiada menadżer.