Od legionisty do generała - archiwalne zdjęcia Mieczysława Mozdyniewicza

Mieczysław Stanisław Mozdyniewicz urodził się 13 marca 1896 roku w Zbyszycach nad Dunajcem w Galicji (w powiecie nowosądeckim) w rodzinie Juliana Mozdyniewicza i Katarzyny (z domu Biernat). Przebieg jego kariery wojskowej jest imponujący. To wielki patriota, bohater, wybitny dowódca dowodzący dywizją w czasie walk nad Bzurą. We wrześniu 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej, w której przebywał przez pięć lat. Tam również walczył z okupantem zarzucając Niemcom m.in. łamanie Konwencji Genewskiej. Za to wielokrotnie był surowo karany i skazywany na izolację w bardzo ciężkich warunkach. Znamienny okazał się dla niego pobyt w Pleszewie, gdzie w 1927 roku został dowódcą 70 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Pleszewie.

Pleszew był dla niego miejscem, w którym spędził najszczęśliwsze lata swojego życia. Tu poznał swoją ukochaną żonę Anielę z domu Janiak, to tu miał grono zaufanych przyjaciół i mnóstwo znajomych. Zasłynął nie tylko jako najdłużej dowodzący pułkiem, ale i też nowatorskim podejściem do edukacji. Niepiśmienni żołnierze mieli na przykład możliwość nauki w szkole stworzonej w pułku, szansę na dalszy rozwój mieli też ci, którzy byli lepiej wyedukowani. Działało w nim również Koło Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, które zrzeszało oficerów. Ci zajmowali się m.in. analizowaniem zagranicznej literatury wojskowej czy prelekcjami na temat różnych dziedzin związanych z wojskowością.