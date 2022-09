Moto Kuchary 2022. Wielki zlot motocyklowy na zakończenie sezonu. Tym razem na zlot do Kuchar przyjechało jeszcze więcej motocyklistów Piotr Fehler

Moto Kuchary 2022. Po roku ciszy w Kucharach znów zabrzmiały silniki motocykli. W niedzielę, 4 września nastąpił wielki come back zlotu motocykli - Moto Kuchary 2022 organizowanego przez Moto Spot Kalisz. Po raz drugi do Kuchar zjechał tłum motocyklistów i goście z różnych zakątków Wielkopolski i nie tylko by uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu