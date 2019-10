Mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemne zapachy przedostające się z kanalizacji do ich kuchni i łazienek. Skąd bierze się odpychająca woń?

- Ale my jakoś ten czas musimy przetrwać - podkreśla Maria Ciesielczyk i zastanawia się, czy gmina nie może tej sytuacji w jakiś sposób skontrolować. Sprawdzić choćby, czy mieszkańcy zastosowali się do skierowanego do nich pisma i zasypali stare szamba. - Gdy odbieramy przyłącze, ludzie informują nas o tym. Natomiast my w tej obsadzie nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Jeżeli ktoś podłącza się do kanalizacji, to żeby nie mieć zapachu pod nosem, powinien te ścieki z szamba wywieźć i mieć święty spokój. Niestety zdarza się, że ludzie kłamią i ścieki trafiają do kanalizacji. Nie jesteśmy władni, żeby to kontrolować - mówi Agnieszka Wachońska, kierownik Zakładu Komunalnego w Dobrzycy.

Pompy działają bez zarzutu

Na inny aspekt sprawy zwrócił uwagę radny Karol Banaszak. - Czy ten problem nie bierze się stąd, że pompy ulegają awarii i te ścieki stoją w miejscu? - dopytywał zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Okazuje się jednak, że tutaj kłopotu nie ma żadnego. Pompy są dwie. Jak jedna się zatrzyma, to funkcjonuje druga. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby w jednym momencie obie odmówiły posłuszeństwa. - Jeżeli pojawiają się jakieś awarie, naprawiamy je na bieżąco - mówi Agnieszka Wachońska i zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt.