Miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Wjechał do rowu...

W sobotę pleszewscy policjanci zatrzymali kolejnego pijanego kierowcę, który zdążył doprowadzić do groźnego zdarzenia. - _O godz. 23.00 dyżurny pleszewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który wjechał do rowu. Do zdarzenia doszło na ul. Kaliskiej w Pleszewie. Na miejscu zdarzenia okazało się, że kierowca renault znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie na urządzeniu pomiarowym wykazało 2,6 promila alkoholu w organizmie. Kierowcą okazał się 28-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie. _