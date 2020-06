Ma 800 butelek różnego rodzaju trunków, a żadnej nigdy nawet nie otworzył. Grzegorz Tomaszewski i alkohole w wersji mini

Kontynuujemy nasz cykl opowieści o pasjonatach z powiatu pleszewskiego. Dziś czas na Grzegorza Tomaszewskiego z Jedlca i jego kolekcję buteleczek mini alkoholi.

Czy można mieć w domu trunki ze Szkocji, Japonii, Irlandii czy Francji i ich nie skonsumować? Czy można mieć 800 butelek alkoholu i nawet ich nie otworzyć? Okazuje się, że można. - Dużo osób pyta się, czy nie korci mnie, aby spróbować zawartości, ale odkąd zacząłem zbierać mini butelki żadnej nie otworzyłem - opowiada Grzegorz Tomaszewski. Zainspirował się zbiorami kolegi Adama i dwa lata temu zaczął pisać własną kolekcjonerską historię. Plastikowa buteleczka ballantine's oraz szklana calvadosu to pierwsze okazy, jakie zdobył. Obie mają pojemność 50 ml. Kolekcja szybko się rozrastała i dziś liczy już wspomniane 800 miniaturek bardziej lub mniej znanych trunków. Każda butelka ma swoje miejsce na półce. Ustawione w rzędach robią bardzo duże wrażenie. Wszystkie egzemplarze są dla mieszkańca Jedlca równie cenne. Gdyby miał jednak wyróżnić jedną rzecz, to postawiłby na zestaw Whisky Chiavas Regal Royal Salute składający się z 3 małych, porcelanowych butelek. Z kolei koniaki Remy Martin Louis XIII to kolekcjonerskie marzenie Grzegorza. - To najładniejsze miniaturki, jakie kiedykolwiek wiedziałem, ale na razie są nieosiągalne w Polsce - podkreśla.

Pasji nie przelicza się na pieniądze Mini butelki można kupić w sklepach z alkoholem. Większość ma jednak ograniczony i podobny do siebie asortyment, dlatego jeśli będziemy czerpać tylko z tego jednego źródła nie zbudujemy ciekawej kolekcji. Wyjście z tej sytuacji stanowi nawiązanie kontaktu z innymi pasjonatami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Pozwoli to na pozyskanie ciekawych okazów, które urozmaicą i ubogacą nasze zbiory. Aby zdobyć oryginalne egzemplarze mini alkoholi czasami trzeba głęboko sięgnąć do portfela. - Są buteleczki kosztujące 10 zł, a są też takie, za które, my kolekcjonerzy, płacimy od 100 zł w górę, ale pasji nie przelicza się na pieniądze - opowiada mieszkaniec Jedlca.

Cenne są zwłaszcza te alkohole, które nie są już produkowane. Grzegorz Tomaszewski w swoich zbiorach ma butelkę extra żytniówki z 1973 r. czy 18-letnią starkę ze szczecińskiego Polmosu. Większość buteleczek ma pojemność 50 ml. Każda Miniaturka jest oryginalnie zamknięta, gdyż odkręcenie korka skutkuje utratą wartości danej sztuki. Co pasjonat bierze pod uwagę przy nabywaniu kolejnych okazów do kolekcji? Kształt? Wykonanie? - Nie mam jednego i stałego klucza. Mogę powiedzieć, że praktycznie każda miniaturka whisky ma ten sam kształt, ale już francuskie koniaki to pięknie i różnorodnie wykonane buteleczki - opowiada.

Kolekcję Grzegorza możemy podziwiać podczas różnego rodzaju giełd i wystaw. Gościł oczywiście podczas Pleszewskich Spotkań Kolekcjonerskich. Jego zbiory mogli obejrzeć również mieszkańcy Kalisza, Nowych Skalmierzyc, Opatówka czy Ostrowa Wielkopolskiego. Pasjonat założył również profil facebookowy pod hasłem "Mini alkohole", gdzie każdy ma okazję zobaczyć dotychczas zdobyte miniaturki, jak i na bieżąco śledzić nowości, które zasilają kolekcję Grzegorza Tomaszewskiego.

