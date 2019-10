LKS stracił 1. miejsce w tabeli, udany rewanż Stali, derby pełne emocji i goli, gołuchowskie rezerwy pokonały lidera, 8 goli LZS-u Kuczków

IV liga

Relacja z meczu LKS Gołuchów - Tarnovia Tarnowo Podgórne

V liga

Relacja z meczu Stal Pleszew - Astra Krotoszyn

A-klasa

Najciekawiej zapowiadał się pojedynek derbowy w Dobrzycy. Czarni na własnym boisku podejmowali Gladiatorów Pieruszyce. Spotkanie nie zawiodło oczekiwań kibiców. Padło 6 goli, mieliśmy zwroty akcji i emocje do końcowego gwizdka. Już w 2’ prowadzenie gospodarzom dał Kamil Wikary. Szybko stracona bramka nie podłamała zespołu Łukasza Orszulaka. Gladiatorzy zabrali się do pracy i strzelili 3 gole. Gospodarze za sprawą Mateusza Maniaka doprowadzili do remisu w 88’.

Gladiatorzy zajmują 6. miejsce. Czarni plasują się pozycję niżej. Przedostatnią pozycję w grupie VII zajmują Żaki, które przegrały z Kłosem II Zaniemyśl. W grupie III Rezerwy LKS-u pokonały na wyjeździe lidera ze Stawiszyna i awansowały na 2. lokatę. Kolegów do zwycięstwa poprowadził Adrian Hajdasz, strzelec dwóch bramek. Prosna Chocz po wyjazdowym remisie ze Szczytem Szczytniki jest 8.

Wyniki 8. kolejki:

Szczyt Szczytniki - Prosna Chocz 0:0