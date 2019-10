LKS Gołuchów w ostatnich minutach meczu z Tarnovią Tarnowo Podgórne stracił zwycięstwo i pierwsze miejsce w tabeli. Pogoń nowym liderem

Mecz idealnie ułożył się dla gości. Pierwszą ofensywną akcję Tarnovii celnym strzałem wykończył Maurycy Niemczyk. Gołuchowianie od 3' musieli gonić wynik i długo nie potrafili wykreować dobrej sytuacji strzeleckiej. Wreszcie w 33' Paweł Stempień stanął oko w oko z Sebastianem Lorkiem, ale strzelił prosto w bramkarza. Tuż przed przerwą w pole karne dośrodkował Michał Grzesiek. Piłka spadła na głowę Krystiana Benuszaka. Najskuteczniejszy zawodnik LKS-u nieznacznie się pomylił. To, co nie udało się pod koniec pierwszej połowy, powiodło się tuż po zmianie stron. Najpierw Krzysztof Czabański, chwilę później Jakub Szymkowiak i w 50' podopieczni Macieja Dolaty już prowadzili. Zwycięstwa nie udało się jednak dowieźć do końcowego gwizdka. W 84' były zawodnik Lecha Poznań Błażej Telichowski doprowadził do wyrównania.

LKS stracił pozycję lidera na rzecz Pogoni. Gołuchowianie zajmują 2. miejsce i do zespołu z Nowych Skalmierzyc tracą punkt.