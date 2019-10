LKS pewnie pokonał Pogoń Lwówek, Stal Pleszew rozczarowała przed własną publicznością. Jedne derby na remis, drugie dla gołuchowskich rezerw

Do zakończenia rundy jesiennej pozostały 3. kolejki. W niedzielę Stal udaje się do Czekanowa. Miejscowy Piast w 12. kolejkach wywalczył 11 oczek i zajmuje 11. pozycję. W meczach wyjazdowych odniósł jedno zwycięstwo, dwa razy podzielił się punktami i poniósł 4 porażki. Zdobył tylko 3 gole, samemu tracąc 13. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu jest Mateusz Sobczak, strzelec 5 goli.

Bartosz Kociszewski katem Stali. Pleszewianie rozczarowali na własnym boisku w meczu z Polonusem Kazimierz Biskupi. Porażka kosztowała podopiecznych Łukasza Bandosza spadek na 5. miejsce. Strata do 2. pozycji dającej możliwość gry w barażu o awans do IV ligi wynosi już 8 punktów. Wicelider, czyli Odolanovia Odolanów, podobnie jak przewodzące stawce Wilki Wilczyn, odniósł przekonujące zwycięstwo. Podium uzupełnia Orzeł Mroczeń, mający w swoich szeregach najskuteczniejszego zawodnika ligi Marcina Góreckiego.

W ostatnią niedzielę października w A-klasie doszło do dwóch pojedynków derbowych. W Pieruszycach Gladiatorzy podejmowali Żaki Taczanów. W Choczu Prosna mierzyła się z LKS-em II Gołuchów. W obu przypadkach goście schodzili na przerwę z dwubramkowym prowadzeniu. O ile w drugiej połowie zespół Łukasza Orszulaka potrafił zareagować i ostatecznie doprowadził do remisu, o tyle w Choczu tylko Adrian Hajdasz i spółka strzelali kolejne gole. Gołuchowianie wykorzystali porażkę Prosny Kalisz i zostali liderem 3. grupy. Zespół Adriana Popławskiego jest 9. O mały włos 3 oczka z boiska wicelidera wywieźliby Czarni. Dobrzyczanie roztrwonili jednak prowadzenie 2:0 i musieli zadowolić się punktem. W tabeli 7. grupy podopieczni Michała Kosińskiego zajmują 4. miejsce. Gladiatorzy i Żaki sąsiadują ze sobą na pozycjach 9 i 10.

Pogoń Książ Wlkp. - Czarni Dobrzyca 2:2

Gole dla Czarnych: Jacek Wasielewski, Kamil Wikary,

Gladiatorzy Pieruszyce - Żaki Taczanów 2:2

Gole: Dawid Borowiak, Tomasz Nowaczyk - Artur Franka, Krystian Młynarczyk.

B-klasa

Pierwsze punkty w tym sezonie stracił LZS Kuczków. W 10. kolejce zespół Wojciecha Kwiecińskiego mierzył się na wyjeździe z Wichrem Mycielin, a więc drużyną z dolnych rejonów tabeli. Nic nie zapowiadało niespodzianki. Co prawda do przerwy kibice nie obejrzeli goli, ale tuż po zmianie stron Dominik Foterek szybko zdobył 2 gole i wydawało się, że kuczkowianie mają rywala w garści. Ambitni gospodarze jednak nie załamali się takim przebiegiem meczu i zdołali doprowadzić do remisu. Na listę strzelców wpisali się: Adrian Brajer i Jakub Przybylski. LZS oczywiście nadal pewnie przewodzi stawce.