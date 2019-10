LKS Gołuchów zagrał na piątkę! Podopieczni trenera Macieja Dolaty, mimo osłabień kadrowych, pewnie pokonali na własnym boisku Pogoń Lwówek

Bez pauzującego za żółte kartki Krzysztofa Czabańskiego oraz Mateusza Szkudlarskiego i Grzegorza Kusia, których zatrzymały sprawy rodzinne, przystąpił LKS do meczu z Pogonią Lwówek. Na ławce rezerwowych zasiadło tylko trzech piłkarzy. Mimo osłabień, gospodarze odnieśli przekonujące zwycięstwo. Strzelanie w 37' rozpoczął Jakub Szymkowiak, który zamienił na gola błyskotliwe podanie Konrada Chojnackiego. Tuż po zmianie stron z rzutu rożnego dośrodkował Maciej Marcinkowski, a piłkę do siatki wpakował Michał Grzesiek. Gołuchowianie poszli za ciosem. Marcin Wandzel uruchomił Marcinkowskiego. Ten zagrał w pole karne, futbolówka dotarła do Krystiana Benuszaka, a chwilę później do Chojnackiego. Strzały obu zawodników LKS-u zablokowali obrońcy gości. Za moment piłka znów znalazła się w "szesnastce" Pogoni i tym razem Benuszak znalazł już drogę do bramki. Trener Dolata wprowadził na boisko zmienników i właśnie rezerwowy Adrian Hajdasz zaliczył asystę przy trafieniu Chojnackiego. Z kolei Michał Marciszak był blisko zdobycia gola, ale jego strzał zablokował jeden z defensorów Pogoni. Strzelanie zakończył Benuszak, który wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką.