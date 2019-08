LKS Gołuchów wygrał piąty mecz z rzędu i został liderem. Zwycięstwo z Obrą Kościan nie przyszło łatwo. Sprawę przesądził Krystian Benuszak

To nie było łatwe spotkanie. Podopieczni Macieja Dolaty w 9' stracili pierwszego gola w sezonie i musieli gonić wynik. Marcina Antczaka pechową interwencją zaskoczył kolega z zespołu Michał Grzesiek. Do remisu doprowadził Krystian Benuszak. Napastnik LKS-u wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką. Wcześniej kontrę gołuchowian napędził Marcin Wandzel, który dograł do Konrada Chojnackiego. Dośrodkowanie skrzydłowego w nieprzepisowy sposób zatrzymał obrońca gościa i sędzia wskazał na wapno. Na zwycięskiego gola kibice gospodarzy musieli poczekać do 88'. Kolejne 3 punkty zapewnił Krystian Benuszak. LKS wykorzystał porażkę Pogoni Nowe Skalmierzyce i został nowym liderem. 7 września zespół Macieja Dolaty zagra w Opatówku. Początek spotkania o 16.00.

LKS Gołuchów - Obra 1912 Kościan 2:1

0:1 Michał Grzesiek (9' gol samobójczy),

1:1 Krystian Benuszak (19' z rzutu karnego)

2:1 Krystian Benuszak (88')