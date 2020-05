Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych na ww. rynkach w Unii Europejskiej. Czasowe zmagazynowanie nadwyżki towarów, które nie trafią na rynek pozwoli uniknąć destabilizacji cen. Jest to wsparcie dla zakładów przetwórczych, które będą mogły dany towar przetrzymać i wprowadzić go na rynek w lepszym dla określonego sektora czasie. Mechanizm realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który działa na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mechanizmy polegają na udzieleniu dopłat do prywatnego przechowywania produktów na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE. Dopłata jest udzielana wg stawek określonych przez KE wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania produktów i wypełnili warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania.

Dopłaty będą realizowane do: