Harcerze dostarczyli Betlejemskie Światło Pokoju do Urzędu Miejskiego Gminy Chocz

Z regionu. Hampton by Hilton. Otwarcie hotelu w kompleksie Calisia One

W piątek nastąpiło otwarcie najnowszego hotelu w Kaliszu. Hampton by Hilton mieści się w zrewitalizowanym kompleksie Calisia One. Kaliski Hampton dysponuje 91 pokojami oraz strefą biznesową z salami konferencyjnymi. W kompleksie znajdą się również SPA, basen, sauna fińska oraz At...