Gry, zabawy, warsztaty i wycieczki. To były dwa tygodnie pełne twórczych i pożytecznych zajęć. Zobaczcie, jak przebiegały ferie w Gizałkach

Już pierwszego dnia najmłodsi wykazali się kreatywnością podczas ozdabiania butelek - wazoników metodą decoupage. Kolejną atrakcją była wycieczka do kina w Jarocinie na film pt. „Urwis”. Podczas ferii zimowych z GCK dzieci mogły ze sobą rywalizować w zabawach i grach zręcznościowych. Największym zainteresowaniem cieszył się slalom, w którym drużyny ułożyły z rozsypanych liter hasło: „ Sport daje uśmiech”. Wiele radości przyniosły również takie zabawy jak: piłka to lawa czy pająk i muszki. Dzieci chętnie korzystały z gier planszowych: „Speed Cups”, „5 Sekund”, „Bingo”, „Memory” . W trakcie zajęć budowano wieże z jednorazowych kubków czy z klocków konstrukcyjnych.

- Drugi tydzień ferii rozpoczął się od bardzo ciekawej i edukacyjnej wycieczki do „Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”. Zwiedziliśmy Wystawę Czerwoną, gdzie mogliśmy sprawdzić wielkość i prędkość bąbelków w tubach, czy to, jak silna jest próżnia oraz co sprawia, że kompasy szaleją. Dowiedzieliśmy się także, czym jest hydrostatyka, ciśnienie i elektryczność. Natomiast podczas wizyty w ciemni mogliśmy odkrywać świat barw, sprawdzić, jak pisze się lodem, jak działa lustro weneckie i pryzmat. Odbyły się tam również zajęcia z robotyki. W ich trakcie dzieci tworzyły swoje roboty, pojazdy, które musiały zaprogramować na tablecie, aby chodziły czy jeździły. Okazało się, że w naszej grupie są prawdziwi programiści! Kolejnym etapem poznawczym w laboratorium była interaktywna gra „ KNOOCKER”, przybliżająca podstawowe zasady akustyki. Grę kontrolowaliśmy za pomocą zwykłej plastikowej piłeczki - kontynuuje opowieść Jolanta Roszak.

Młodzież spędzała czas również w Bibliotece Publicznej Gminy Gizałki, gdzie brała udział w zajęciach plastycznych, podczas których mogła wykazać się manualnie, robiąc zimowe witraże. Były też gry planszowe, konkursy sprawnościowe i zabawy ruchowe, zabawy z chustą Klanza, kalambury i zagadki. Tradycyjnie każdym zajęciom towarzyszył „ Kwadrans z bajką”. - Wspólnie z dziećmi czytaliśmy także dowcipy - mówi dyrektor GCK.