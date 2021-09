Gmina Pleszew. Ilona Djoniziak zmieniła swój ogród w miejsce pełne kultury i sztuki

Skąd wziął się pomysł, aby ogród zmienić w miejsce kultury i sztuki? - Chyba z wewnętrznej potrzeby. Wcześniej byłam współorganizatorem warsztatów z fotografii w technice camera obscura oraz innych wydarzeń artystycznych. Uznałam, że trzeba wziąć los w swoje ręce i samemu coś stworzyć - podkreśla Ilona Djoniziak. Do tej pory udało się zrealizować trzy projekty. W lipcu mieszkanka Łaszewa zaprosiła na pokaz filmów. Podczas kina plenerowego widzowie mogli obejrzeć dwie produkcje, a następnie porozmawiać z twórcą jednej z nich - Pawłem Sarbinowskim, pochodzącym z Pleszewa scenarzystą filmowym i telewizyjnym. Innym razem udało się zorganizować jednodniową wystawę aukcyjną drzeworytu japońskiego połączoną z wykładem. Kolejnym przedsięwzięciem były warsztaty ceramiczne, które jednak nie odbyły się w Łaszewie. - Wstępnie taki był plan, ale trochę obawiałam się niekorzystnej pogody i dzięki dobrej współpracy z pleszewskim Domem Kultury - przy całkowitym wsparciu Zajezdni - projekt udało się przenieść i zrealizować właśnie tam - opowiada Ilona Djoniziak. Pomysłów na ten sezon było więcej, ale nie zawsze dopisywały warunki atmosferyczne.

Zarazić entuzjazmem

Pani Ilona z wykształcenia jest grafikiem warsztatowym. Świat kultury jest jej bardzo bliski, nie dziwi więc tak duże zaangażowanie. Dotychczasowa działalność spotkała się z życzliwym odbiorem. - Przynajmniej do mnie nie dotarły żadne negatywne komentarze - mówi z uśmiechem. Jej ogród odwiedzali mieszkańcy powiatu pleszewskiego, ale pojawiły się też osoby, który aby dotrzeć do Łaszewa, musiały pokonać dłuższy dystans. - Cieszę się, że jest zainteresowanie osób zwłaszcza z naszego regionu, że ludzie pozytywnie reagują. Nie chodzi mi o tłumy. Będę zadowolona, jeśli przynajmniej kilka osób zapała miłością do sztuki - podkreśla Ilona Djoniziak.