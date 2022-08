Gmina Gołuchów. Z małej miejscowości do reprezentacji Polski. Julia Talar i jej siatkarskie sukcesy

MVP i sukces w ogólnopolskim finale

14 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu odbywa się wojewódzki finał mistrzostw w minisiatkówce dziewcząt. W kategorii "czwórek" triumfują gospodynie, które tym samym uzyskują prawo gry w kolejnym etapie. Kilka tygodni później podopieczne trenera Jakuba Stankiewicza kontynuują zwycięską passę i w Gliwicach świętują wygraną w ogólnopolskim turnieju im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of moving. To kolejny sukces urodzonej w 2009 roku Julii Talar, która została wybrana MVP kaliskich zawodów.

Od początku liczyła się tylko siatkówka

Inne sporty specjalnie jej nie interesowały. Od początku liczyła się tylko siatkówka. - Gra sprawia mi przyjemność. Na treningu czy meczu mogę również rozładować nadmiar energii, odstresować się - opowiada Julia, która najczęściej występuje na pozycji atakującej lub przyjmującej. To właśnie przyjęcie zagrywki uznaje za swój największy atut, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że w tym wieku należy pieczołowicie pracować nad poprawą każdego elementu siatkarskiego rzemiosła. W tygodniu nie tylko odbywa treningi z drużyną, ma również indywidualne zajęcia motoryczne. Stara się zdrowo odżywiać. Dużo czyta na ten temat. Sprawdza co powinna jeść, a czego nie. Podpatruje profesjonalne zawodniczki. Gabriela Braga Guimaraes znana jako Gabi to ulubiona siatkarka mieszkanki Jedlca. Reprezentantka Brazylii na co dzień występuje w tureckim klubie Vakifbank. - Lubię ją obserwować. Może nie jest najwyższa - podobnie jak ja - ale ma na tyle duże umiejętności, że kończy praktycznie każdą piłkę - podkreśla.