Gmina Gołuchów. Wiatrak koźlak z Krzywosądowa uratowany przed zniszczeniem

Wiatrak koźlak z Krzywosądowa uratowany przed zniszczeniem

Wiatrak koźlak, który wybudowano w pierwszej połowie lat 80. XIX wieku w Krzywosądowie, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych 7 lat temu. - Postępowanie w sprawie wpisu zostało wszczęte z urzędu z uwagi na wartości historyczne i naukowe obiektu. Obecnie jego właścicielem jest Fundacja Olandia. W bieżącym roku, na podstawie wydanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, wiatrak przeniesiono do Prusimia w powiecie międzychodzkim oraz poddano remontowi i rekonstrukcji - informuje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Koźlak to już trzeci zabytkowy wiatrak, który znajduje się na terenie Krainy Wypoczynku i Konferencji Olandia. Dekadę temu nad Jeziorem Kuchennym stanął zabytkowy wiatrak typu holender z 1860 roku, a kilka lat temu przy drodze wjazdowej do wsi odbudowano zabytkowego paltraka z 1754 roku. Wszystkie mają stanowić symboliczną symboliczną bramę wjazdową do Krainy Stu Jezior.