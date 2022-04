Gmina Dobrzyca. Różne oblicza ziemiańskiego stołu w dobrzyckim pałacu. Wernisaż najnowszej wystawy czasowej w Muzeum Ziemiaństwa

"O kulturze stołu w ziemiańskich dworach i pałacach”

Filiżanki porcelanowe z pierwszej połowy XIX wieku, pochodzące z tego samego okresu srebrne sztućce do mięs i platerowane sztućce do ryb, kieliszki do wina, półmiski i talerze, serwis lazurowany Marii i Zygmunta Pusłowskich – te i wiele innych eksponatów możecie zobaczyć na najnowszej wystawie czasowej w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. W niedzielę, 24 kwietnia 2022 roku, odbył się wernisaż ekspozycji zatytułowanej "Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką…, czyli o kulturze stołu w ziemiańskich dworach i pałacach”. Wydarzenie „ściągnęło” do pałacu sporą liczbę miłośników kultury, historii czy sztuki.