Gmina Chocz. Włamywał się i kradł. 29-latek został zatrzymany przez policję

Włamywał się i kradł. 29-latek został zatrzymany przez policję

Na początku stycznia 2022 roku do chockiego posterunku wpłynęło zawiadomienie o włamaniu do pomieszczeń gospodarczych usytuowanych na terenie gospodarstw rolnych w gminie Chocz. Do zdarzeń doszło w październiku i w grudniu. Łupem złodzieja padały głównie grzejniki i przewody elektryczne, siatki ogrodzeniowe oraz rury stalowe.

- Swoim zachowaniem sprawca wyrządził straty w wysokości ponad 6 tysięcy złotych na szkodę dwóch mieszkańców gminy Chocz i gminy Dobrzyca - opowiada st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Policjanci ustalili i zatrzymali osobę odpowiedzialną za te czyny. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec gminy Chocz. - Mężczyzna przyznał, że kradł, ponieważ chciał zarobić pieniądze. Przedmioty sprzedał w skupie złomu - mówi st. asp. Monika Kołaska. Zatrzymanemu za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.