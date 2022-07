Gmina Chocz. Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dzieci uczyły się trudnej sztuki garncarstwa

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Choczu. Dzieci uczyły się trudnej sztuki garncarstwa

Mistrz garncarstwa Łukasz Dzieciątkowski poprowadził warsztaty dla dzieci zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Choczu. Podczas pierwszego spotkania odbyła się nauka toczenia na kole garncarskim, a także nauka lepienia ręcznego. Przygotowane naczynia zostały zabrane do wysuszenia i wypalenia w piecu. Wróciły one do uczestników warsztatów podczas kolejnych zajęć, które rozpoczęły się od szlifowania ceramiki. W ten sposób przygotowano naczynia do malowania szkliwem. Po zakończeniu, zabrano je do wypalenia szkliwa w piecu. Po kilku dniach wrócą do Gminnego Ośrodka Kultury, skąd dzieci będą mogły je odebrać. Podczas warsztatów powstały piękne kubeczki, miseczki, wazoniki i skarbonki.

Garncarstwo, choć uważane za sztukę nieco przestarzałą, przypadło dzieciom do gustu. Z wielkim zaangażowaniem wykonywały swoje prace i słuchały cennych wskazówek garncarza. Ideą spotkań była ochrona i zachowanie ciągłości tradycji garncarskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu oraz pokazanie dzieciom i młodzieży, jak ciekawie można spędzić czas wolny.