GaszynChallenge Jednostki OSP z terenu gminy Chocz podjęły wyzwanie. Zobaczcie, jak strażacy uporali się z zadaniem

Zasady zabawy są bardzo proste. Nominowane jednostki muszą wykonać ćwiczenie oraz wpłacić pieniądze na rzecz Wojtusia, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni . Chłopiec potrzebuje leku za ponad 9 milionów złotych! Dzięki ludziom dobrej woli zbiórka powoli dobiega do końca. Aby osiągnąć zamierzony cel potrzeba jeszcze ponad 500 tys. zł. Wpłacić pieniądze, jak i przeczytać więcej o historii Wojtusia możecie TUTAJ

Pszczoły i wizyta u burmistrza

Strażacy z Chocza 3 czerwca zostali zadysponowani do owadów błonkoskrzydłych. - Jak wynikało ze zgłoszenia owady przedostały się do wewnątrz budynku jednorodzinnego na jednej z posesji w miejscowości Józefów. Po dotarciu na miejsce zlokalizowano ruch owadów w ścianie drewnianego budynku. Okazało się ze są to pszczoły, które pod nieobecność mieszkańców prawdopodobnie uroiły się wcześniej w tym miejscu - relacjonują druhowie. Działania jednostki polegały na zwabieniu owadów celem bezpiecznego pozbycia się ich z budynku. - Z informacji miejscowego pszczelarza dowiedzieliśmy się też, że pszczoły przed naszym przybyciem uroiły się w innym bezpiecznym miejscu. Po około godzinie działań sytuacja została opanowana - dodają ochotnicy.