Ekologiczne nagrody w ekologicznym konkursie "Ziemia - powietrze - woda"

Konkurs zorganizowany został w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaków i uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VIII. Jego celem była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i innowacyjnych rozwiązań ekologicznych dla miasta Pleszewa. Konkurs miał charakter drużynowy. Każda klasa mogła wykonać tylko jedną, wspólną pracę poświęconą innowacyjnemu i ekologicznemu rozwiązaniu dotyczącemu ochrony środowiska w Pleszewie. Wszystko zgodnie z ideą „ HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców”.

Poruszać można było się w jednym z trzech modułów: powietrza, ziemi oraz wody. Uczniowie wykorzystywali do swoich prac techniki rysunkowe (ołówek, węgiel, sepia, tusz), malarskie (farby plakatowe, farby olejne, akryle, akwarele, pastele suche, pastele olejne). Sporo grup zdecydowało się na formę przestrzenną.

Nagrodą za pierwsze miejsce były oczyszczacze powietrza. Za zajęcie drugiego miejsca klasy otrzymywały kosz do segregacji śmieci oraz zgniatarkę do butelek i puszek, a za trzecie miejsce można było otrzymać zgniatarkę do butelek i puszek.