Dwa ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatu pleszewskiego. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB

Dwa ostrzeżenia dla powiatu pleszewskiego. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB

W czwartek znów mocno powieje w powiecie pleszewskim. W poniedziałek, 17 stycznia 2021 roku, wichura przeszła nad całym krajem. Tylko w Wielkopolsce strażacy odnotowali 600 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odnotował, że najsilniejsze porywy były w Poznaniu (70 km/h), Lesznie i Kaliszu (60 km/h), a także w Pile (55 km/h). Na szczęście w powiecie pleszewskim wiatr nie wyrządził większych szkód. Nasi strażacy interweniowali 10 razy. 3 zdarzenia dotyczyły uszkodzonych dachów, 7 połamanych konarów i powalonych drzew blokujących przejazd.

20 stycznia znów będziemy zmagać się z silnym wiatrem. Eksperci prognozują, że średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, powieje z zachodu i północnego-zachodu. W dzień możliwa jest burza. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 75%. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 3 do 16. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB.