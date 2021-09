Dom Chłopaków w Broniszewicach. "To miejsce wrażliwości, solidarności i pomocy drugiemu człowiekowi" - mówi biskup Damian Bryl

W sobotę, 18 września oficjalnie otwarto drugi Dom Chłopaków w Broniszewicach, który sąsiaduje z pierwszym Domem Chłopaków. Budowę drugiego domu sfinansował anonimowy darczyńca, który zgłosił się do sióstr we wrześniu 2019 r. Po uzyskaniu przez siostry dominikanki pozwolenia na budowę prace ruszyły w marcu 2020 r.

Kilka godzin po otwarciu Dom Chłopaków w Broniszewicach odwiedził biskup kaliski Damian Bryl. Duchowny wyraził uznanie dla sióstr dominikanek prowadzących placówkę dla ponad 60 niepełnosprawnych chłopców.

- Bogu chwała za to dzieło, które powstało. Cieszymy się, że będzie mogło służyć chłopakom, którzy doświadczają cierpień. Dziękujemy ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania tego drugiego domu. Bardzo mi zależy na tym, żeby to było miejsce, które będzie promieniować duchem solidarności, wrażliwości na osoby potrzebujące. Jest to miejsce, w którym dzieje się konkretna pomoc i wsparcie dla osób tam zamieszkujących. Mam nadzieję, że to miejsce będzie dla nas wszystkich znakiem zapraszającym do większej wrażliwości, solidarności i pomocy drugiemu człowiekowi – powiedział w rozmowie z KAI bp Damian Bryl.