Zaczęło się w 2016 r. Z każdym rokiem akcja rozwija się, angażuje coraz większą liczbę osób z najróżniejszych zakątków kraju. Do dzieci z III i V Oddziału Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry UM w Poznaniu po raz czwarty trafiły świąteczne paczki.

Niesamowity odzew

Jak co roku byliśmy pod wielkim wrażeniem ilości przekazanych prezentów

Niezwykłe przeżycie

Dziękujemy za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość. „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Pomysłodawcami akcji „Świąteczna paczka” są Angelika Woldańska z Czermina i Piotr Radoliński, mieszkaniec Chocza. To oni co roku podkładają iskrę, która dzięki zaangażowaniu wielu osób zmienia się w wielki płomień dobroci i miłości. Przedświąteczne przedsięwzięcie pokazuje, że ciągle stać nas na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Siła mediów społecznościowych sprawiła, że akcję udało się rozpropagować na całą Polskę.Tegoroczna zbiórka ruszyła w ostatnich dniach października i trwała do 1 grudnia. Na apel organizatorów odpowiedzieli mieszkańcy: Swarzędza, Poznania, Krotoszyna, Gostynia, Pudliszek, Krobi, Ostrowa Wlkp., Zagórowa.Największy odzew był oczywiście w gminach powiatu pleszewskiego. Zaangażowali się uczniowie miejscowych szkół, m.in. Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu. Swoją cegiełkę dołożyli miłośnicy piłki nożnej, którzy wzięli udział w charytatywnym turnieju. Gospodarzem zawodów był Chocz, a w miejscowej sali sportowej rywalizowało 10 drużyn. Dochód w całości został przeznaczony na akcję „Świąteczna paczka”. Darczyńców wymieniać można długo.- podkreśla Angelika Woldańska. W paczkach, które trafiły do dzieci znalazły się m.in.: artykuły szkolne (tj. kredki, pisaki, długopisy, farby, kleje, nożyczki, ołówki, plastelina, zeszyty, bloki rysunkowe, wyklejanki) i higieniczne, puzzle, gry planszowe , zabawki, koce, książki, gumowe piłki, pluszowe maskotki. Były również paczki dla niemowlaków, które zawierały: pampersy, smoczki, grzechotki, gryzaki i butelki. Dodatkowo organizatorzy zamówili krówki ze swoimi imionami i nazwiskami oraz z życzeniami i przekazali je w ozdobnych, świątecznych woreczkach dzieciom oraz ich rodzicom.Angelika i Piotr odwiedzili Małych Wojowników z poznańskiego szpitala 8 grudnia. Jak zwykle było to dla nich niezwykłe przeżycie. Maluchy cieszyły się z prezentów, potrafiły się też odwdzięczyć. - W jednej paczce znajdował się zestaw do robienia bransoletek. Dziewczynka z Leszna przygotowała i podarowała mi jedną - opowiada Angelika Woldańska.Dzięki prezentom dzieci mogły choć na chwilę zapomnieć o codziennej walce z chorobą. A ta walka w wielu przypadkach trwa od miesięcy. - Poznają nas nie tylko pracownicy i dyrekcja placówki, ale także, można powiedzieć, że niestety, rodzice dzieci od dłuższego czasu przebywających na oddziale. To pokazuje też, jak długa i wyboista droga prowadzi do powrotu do zdrowia - opowiada Piotr Radoliński. Wśród chorych dzieci byli mieszkańcy naszego regionu. Angelika i Piotr spotkali małego pacjenta z gminy Gizałki oraz gminy Blizanów, a także z Kalisza.Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję.- podkreślają Angelika i Piotr. Kolejna akcja już za rok!