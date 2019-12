15 grudnia, weszły w życie zmiany na kolei. Dla pasażerów Kolei Wielkopolskich oznacza to nie tylko zmianę kursowania niektórych pociągów, ale także... wzrost cen biletów.

Zmiana wysokości opłat podyktowana jest wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostem cen części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do taboru. Średni wzrost cenowy biletów jednorazowych i okresowych to 8 proc. Ponadto zmianie ulegnie również wysokość opłat dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych. Wspólnie z Organizatorem Przewozów tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podjęta decyzja o wycofaniu takich ofert jak : Bilet Sieciowy Roczny Bezimienny, Bilet Wielkopolski, Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA, oraz Rower/Bike +- poinformowali na facebooku przedstawiciele spółki „Koleje Wielkopolskie” .



Co to oznacza w praktyce? To, że od niedzieli za bilet jednorazowy zapłacimy teraz 20,10 zł.

