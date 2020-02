Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie wdrażanie ekologicznych rozwiązań zaczęło od siebie. Uczy też tego młodzież

Sprzątanie własnego otoczenia czy regularne porządkowanie przyległego do placówki parku Planty to żadna nowość w CKiW. Od lat młodzież zdaje sobie sprawę, że dbanie o ekologię, to dbanie nie tylko o zdrowie własne, ale i też zwierząt, które przez zanieczyszczanie środowiska cierpią.

- Uświadamianie młodzieży, że dbałość o środowisko to obowiązek nasz wszystkich, to dzisiaj rzecz oczywista. Nasi podopieczni biorą udział nie tylko w znanych z kalendarza obchodach dni ziemi czy sprzątania świata, ale przede wszystkim na co dzień dbają o swoje otoczenie. Idziemy również za światowym trendem i zachęcamy młodzież do tego, aby ograniczała używanie plastiku. I widzimy, że to zaczyna przynosić efekty - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

Placówka wdrażanie ekologicznych rozwiązań zaczęła od siebie. Pierwszym etapem była termomodernizacja wszystkich obiektów, które znajdują się na terenie Centrum. Pozwoliło to nie tylko na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, ale przede wszystkim mniejsze zużycie paliwa. Tym samym obniżyła się też emisja szkodliwych substancji w powietrzu, bo gaz uznawany jest za paliwo przyjazne środowisku. Kolejnym ważnym etapem było zastąpienie starej, nieekologicznej kotłowni - nowymi kotłami na gaz.