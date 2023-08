Burza w powiecie pleszewskim. Strażacy interweniowali trzy razy

Jest kolejne ostrzeżenie!

Na tym, niestety, nie koniec burzowej pogody. IMGW wydał kolejne ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje we wtorek, 29 sierpnia 2023 roku, od godziny 15 do 21. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami może podać grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.