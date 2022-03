35-latek w mediach społecznościowych nawoływał do zabicia imigrantów. Teraz grożą mu 3 lata więzienia

35-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego w mediach społecznościowych nawoływał do zabicia imigrantów. Teraz grozi mu kara więzienia

Skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko 35-letniemu mieszkańcowi powiatu pleszewskiego zakończyło się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie. - W jego ramach na podstawie poczynionych ustaleń prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący tego, że w okresie pomiędzy 21 a 23 sierpnia 2021 roku działając za pośrednictwem sieci teleinformatycznej publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni - mówi prok. Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

35-latek na jednym z portali społecznościowych pod artykułem opisującym sytuację na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym, konkretnie dotyczącym koczowania 32 uchodźców z Afganistanu, zamieścił komentarz, w którym nawoływał do pozbawienia życia imigrantów poprzez ich rozstrzelanie w lesie. - Tym samym zachęcał również do nienawiści na tle narodowościowym w stosunku do mieszkańców azjatyckiego kraju. Tego rodzaju przestępstwa zagrożone są pozbawieniem wolności do lat 3 - podkreśla prok. Maciej Meler.