ZNP zwołało Nadzwyczajną Radę Pedagogiczną o "lex Czarnek" przed Pałacem Prezydenckim. Na miejscu byli pleszewianie

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna o "lex Czarnek"

Od kilku tygodni oczy wszystkich, którym zależy na polskiej szkole, zwrócone są w stronę Pałacu Prezydenckiego. To tam bowiem istnieje furtka do zatrzymania szkodliwej według Związku Nauczycielstwa Polskiego, reformy ministra Czarnka. Przedstawiciele ZNP z całej Polski podczas Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej ws. lex Czarnek, zwrócili się do prezydenta z wnioskiem o jej zawetowanie i wyrazili negatywną opinię w sprawie uchwalonej przez Sejm 13 stycznia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

- Zgodnie z inicjatywą ZNP pod Pałacem Prezydenckim odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Pedagogicznej, w której wzięły udział osoby związane nie tylko z oświatą. Cel był jeden, poprosić prezydenta, aby nie podpisywał Lex Czarnek - tłumaczy Piotr Kowalik i dodaje, że w Warszawie spotkali się ludzie z całej Polski. - Zarząd Główny podjął decyzję o nieblokowaniu całej stolicy i z każdego okręgu przyjechali przedstawiciele. Miało nas być około 400, ale w związku z zawirowaniami pogodowymi ostatecznie pojawiło się 300 osób. Byli to reprezentanci całego kraju - dodaje.

Uczestnicy podczas pikiety pod Pałacem Prezydenckim skandowali hasła: „Nie podpisuj, nie podpisuj!”, „Chcemy weta!”, „Edukacja, wspólna sprawa!” „Wolna szkoła!”, Lex Czarnek mówimy NIE”. Sławomir Broniarz w swoim wystąpieniu nawiązał do znanych słów Mariana Turskiego i apelował, by nauczyciele nie byli obojętni na zmiany, które forsuje szef MEiN Przemysław Czarnek, bo ich konsekwencje poniosą uczniowie.