Trzy dni trwały w Domu Dziecka warsztaty, którego efektem końcowym jest mural na jednej ze ścian pleszewskiej placówki. Malunek powstał we współpracy poznańskiego artysty Noriakiego, Niebieski Robi Kreski oraz OFF Opery. Jednak jak zapowiadają street art'owcy, to dopiero początek projektu. W przyszłym roku pojawią się po raz kolejny.