Zimny prysznic w Odolanowie. Ruszyła A-klasa: pierwsze derby w tym sezonie dla taczanowskich Żaków, Prosna Chocz wróciła z dalekiej podróży

Odolanovia - Stal Pleszew 4:1

1:0 Hubert Mesnerowicz (7’)

2:0 Jakub Kłobusek (11’)

3:0 Kamil Czołnik (51’)

4:0 Jakub Kłobusek (54’)

4:1 Patryk Adamski (66’)

A-klasa

Na inaugurację byliśmy świadkami pierwszego meczu derbowego. Do Taczanowa przyjechali Czarni Dobrzyca. Dużo emocji, 5 goli i czerwona kartka. Gospodarze wykorzystali liczebną przewagę i zdołali zadać decydujący cios.

Gladiatorzy Pieruszyce pojechali do Śremu. Mimo że zdobyli 3 gole, do domu wracali bez punktów. Podopieczni Łukasza Orszulaka przez pół godziny musieli sobie radzić w osłabieniu. Momenty dobrej gry to było jednak za mało na choćby remis. Gospodarze drogę do bramki zespołu z Pieruszyc znaleźli czterokrotnie. Grę Gladiatorów ciągnął Dawid Borowiak, który wpisał się na listę strzelców i zaliczył dwie asysty. Tak wyglądały rozstrzygnięcia w grupie 7.