Znów skutecznie, znów bez straty gola. LKS Gołuchów pewnie pokonał na własnym boisku Lubuszanina Trzcianka. Dublet Krystiana Benuszaka

W ubiegłym sezonie to goście dwukrotnie cieszyli się z jednobramkowego zwycięstwa. Dziś to również oni mogli szybko objąć prowadzenie. Na szczęście z pomocą Marcinowi Antczakowi przyszedł słupek. Golkiper LKS-u w kilku sytuacjach dobrze interweniował, a w końcowej fazie pierwszej połowy znów piłka odbiła się od obramowania bramki. W tym momencie LKS prowadził 1:0. W 8' Michał Grzesiek dośrodkował płasko w pole karne, piłkę przepuścił Paweł Stempień, a świetnie zachował się Konrad Chojnacki, który przyjął, przełożył futbolówkę na lewą nogę i precyzyjnym strzałem umieścił ją w siatce. Chwilę po tym jak w spojenie trafił Mikołaj Łuczak, Grzesiek podał do Mateusza Szkudlarskiego, a ten prostopadłym zagraniem uruchomił Krystiana Benuszaka. Napastnik LKS-u nie zwykł marnować sytuacji oko w oko z bramkarzem. Za moment gołuchowianie byli już gotowi do wykonania kolejnej w tym sezonie kołyski. Tym razem w ten sposób uczcili narodziny Kai Szkudlarskiej. Córka Mateusza przyszła na świat wczoraj.